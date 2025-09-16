Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бодьо/Глимт
  3. Спортният директор на Бодьо/Глимт обяви кой е ключовият фактор за историческото класиране в ШЛ

Спортният директор на Бодьо/Глимт обяви кой е ключовият фактор за историческото класиране в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 16:37
  • 486
  • 0

Дебютното участие на норвежците от Бодьо/Глимт в Шампионската лига е достойна награда за "изключителна лоялност" на старши треньора Киетил Кнутсен. А засега последната глава от забележителното футболно пътешествие на рибарския град в Северния полярен кръг - с общо население от около 55 000 души - е участието му в най-елитния европейски клубен турнир за първи път изобщо.

Бодьо/Глимт имаше два неуспешни опита да влезе при най-богатите отбори преди това, но тази година не остави шансове на австрийския първенец Щурм (Грац), като го елиминира с общ резултат 6:2. И четири месеца след полуфинала в Лига Европа, норвежците на Кнутсен ще пътуват до Прага. Утре започва и тяхното приключение с гостуване на местния Славия.

Спортният директор на клуба от Хавард Сакариасен говори пред агенция РА и обясни, че заслугата на успехите изцяло на треньора. "От огромно влияние за нашите успехи е, че като група и като отделни личности успяхме да работим толкова дълго време и се виждат резултатите. За него мога да кажа, че много хора му казват "трябва да направиш това или онова", но той прави каквото е решил и намислил. За мене това е най-правилният път към успеха – да останеш верен на себе си.

Той вярва в това, което правим заедно като екип и също така е наясно, че понякога от другата страна тревата не е толкова зелена. Ето, Оле Гунар Солскяер отиде в Бешикташ, но вече не е там. Тук сме способни да създадем нещо наистина специално и не мисля, че все още сме реализирали потенциала си“, казва още спортният директор на норвежкия клуб.

И според него, имат още козове, с които да изненадат футболна Европа. "Да, нашият треньор свърши страхотна работа до момента, но и лоялността, която показва към клуба, е изключителна. За мен е смелост да кажа, че можем да направим още една крачка напред с Бодьо/Глимт, и после още една, и още една. Няколко вече успяхме да направим. Лесната част би била да се опитаме да вземем парите и да се преместим някъде другаде. А смелост е да направим това, което той прави в момента. Затова мога да кажа, че да играем в Шампионската лига е и наградата за Киетил за лоялността му в работата“.

И макар Бодьо/Глимт да върви много добре в Европа при нисък разходен бюджет и без звезди, а създаващ такива, треньорът не е обект на кой знае какъв интерес. Сакариасен призна, че не е бил залят с оферти за Кнутсен след превъзходното представяне на тима в Лига Европа, но е спокоен за това какво би се случило, ако дългогодишният им наставник си тръгне и откаже да се бори с тях за превземането на Шампионската лига.

"Дори и да го направи, ние не се страхуваме. Всеки има право да търси развитие, но ние като клуб сме далече от тоталния потенциал, който можем да стигнем", завърши спортният директор.

Снимки: Imago

