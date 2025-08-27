Бодьо/Глимт с историческо първо класиране в Шампионската лига

Бодьо/Глимт постигна историческо класиране в основната фаза на Шампионската лига. Това стана факт, след като скандинавците загубиха реванша от плейофоте за влизане с 1:2 от Щурм (Грац) в Австрия, но след страхотното 5:0 в първия мач и общ резултат 6:2, норвежкият шампион стигна до бленуваните осем мача в турнира на най-богатите.

Бодьо рано-рано уби и без това нулевата интрига кой ще се класира в турнира на богатите. В 15-ата минута Йенс Хауге изведе Матиас Йоргенсен зад буквално заспалата защита на австрийците и крилото простреля стража на Щурм Оливер Кристенсен – 0:1.

Dæven det e deilig det her💛 pic.twitter.com/2Q5zP6huL9 — FK Bodø/Glimt (@Glimt) August 26, 2025

Логично норвежците понамалиха сериозно темпото вследствие на огромната си преднина в общия резултат. Така Щурм все пак заигра за честта си и успя да обърне резултата. Австрийците изравниха чрез Сийди Ята в 30-ата минута, който с глава довкара спасен удар от стража на норвежците Никита Хайкин, който преди това бе спасил изстрел отблизо на Томи Хорват.

През втората част Щурм продължи да бъде по-активен и в крайна сметка изкова победата в 73-ата минута. Той бе дело на резервата Тим Оерман, чийто удар рикошира в бранител на гостите и не остави шансове на Хайкин – 2:1 за австрийците. Така или иначе обаче, Бодьо/ Глимт безпроблемно стигна в основната фаза на Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago