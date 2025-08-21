Бодьо/Глимт докосва мечтания дебют в ШЛ след домакински погром

Норвежкият първенец Бодьо/Глимт разгроми като домакин австрийския Щурм (Грац) с 5:0 в първия мач помежду им от плейофите на Шампионската лига. Така полуфиналистът от миналото издание на Лига Европа на 99% ще дебютира в основата фаза на ШЛ, след като в предишните си три опита не успя да преодолее квалификациите на турнира.

Бодьо предреши крайния изход в този мач още в първия му половин час, когато натрупа преднина от три гола. Още в седмата минута Каспър Ваарст преодоля противниковия вратар със своя прехвърлящ удар и така откри резултата. Само три минути по-късно Один Лураас Бьорнтуфт удвои аванса, след като беше точен с глава при центриране от корнер. Австрийците можеха да намалят изоставането си в 16-ата минута, но тогава далечен изстрел на Томи Хорват разтресе напречната греда. За сметка на това, в 25-ата минута домакините стигнаха до своето трето попадение след удар отблизо на Улрик Салтнес. Натискът на норвежците продължи и през втората част и така в 54-тата минута Хаакон Евиен се разписа с шут по земя след неубедителна намеса на Оливер Кристенсен. Страданията на гостите продължиха и в 79-ата минута, когато в опита си да пресече пас техният нападател Вилиам Бьовинг си отбеляза автогол за крайното 5:0.

Така трябва да се случи чудо, за да може Щурм да елиминира Бодьо в реванша между двата тима в Австрия, който е на 26 август.

Kasper Høgh | 🇪🇺 Bodo Glimt 1-0 Sturm Graz



Høgh opens scoring !pic.twitter.com/B8K8ji8jOo — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 20, 2025

Ulrik Saltnes | 🇪🇺 Bodo Glimt 3-0 Sturm Graz



Saltnes makes it three !pic.twitter.com/c8dhy3Vnwf — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 20, 2025

GOL DO BODO



🇳🇴 Bodø/Glimt 4x0 Sturm Graz 🇦🇹



⚽ Håkon Evjen

🅰️ Fredrik André Bjørkan



🏆 UEFA Champions League | Playoffs - Ida



📺 @StreamMaxBR / @TNTSportsBR pic.twitter.com/iJKoQoTxBN — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 20, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago