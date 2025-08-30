Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  Болоня надделя в сблъсъка с Комо

Болоня надделя в сблъсъка с Комо

  • 30 авг 2025 | 21:55
Болоня надделя в сблъсъка с Комо

Болоня пребори Комо с 1:0 в мач от втория кръг на Серия “А”. Рикардо Орсолини вкара попадението на успеха в 59-ата минута, когато и късметът беше на негова страна заради рикошет.

За “рособлу” това са първи точки през сезона, тъй като на старта те си тръгнаха от “Олимпико” победени от Рома - 0:1. От Комо пък се очакваше повече заради силното начало срещу Лацио и по-специално фокусирането на вниманието върху Нико Пас.

Този път обаче Болоня надделя в двубой, в който чистите положения не бяха много и отборите отправиха само по два точни удара.

След паузата Болоня ще гостува на Милан в повторение на финала за Купата на Италия. На Комо пък предстои домакинство срещу Дженоа.

