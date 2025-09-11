Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2

Българския лъв Никола Цолов потвърди по време на своето гостува в рубриката на Sportal.bg - „Гостът на Sportal.bg“, че се готви за участие във Формула 2 догодина, но подчерта, че все още няма нищо официално.

Никола завърши своя трети сезон във Формула 3 като вицешампион и очакванията са той вече да направи крачка нагоре към Формула 2. Като част от своята подготовка за очакваното си преминаване във последното ниво преди Формула 1 Никола ще пътува за Азербайджан, където следващия уикенд ще се присъедини към отбора на Кампос във Формула 2, за да свиква с него.

„Все още нищо не е официално. Разбира се, най-адекватната следваща стъпка ще бъде да се кача нагоре към Формула 2, но това все още трябва да се анализира, как ще станат най-добре нещата. За момента аз гледам натам, подготвям се за там, за да съм готов, ако този момент дойде. Аз искам той да дойде и вярвам, че ще имам шанс“, заяви Българския лъв в студиото на Sportal.bg.

Снимки: Владимир Иванов