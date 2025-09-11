Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2

Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2

  • 11 сеп 2025 | 15:35
  • 1645
  • 2

Българския лъв Никола Цолов потвърди по време на своето гостува в рубриката на Sportal.bg - „Гостът на Sportal.bg“, че се готви за участие във Формула 2 догодина, но подчерта, че все още няма нищо официално.

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3
Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола завърши своя трети сезон във Формула 3 като вицешампион и очакванията са той вече да направи крачка нагоре към Формула 2. Като част от своята подготовка за очакваното си преминаване във последното ниво преди Формула 1 Никола ще пътува за Азербайджан, където следващия уикенд ще се присъедини към отбора на Кампос във Формула 2, за да свиква с него.

Никола Цолов развенча един мит за доктор Хелмут Марко
Никола Цолов развенча един мит за доктор Хелмут Марко

„Все още нищо не е официално. Разбира се, най-адекватната следваща стъпка ще бъде да се кача нагоре към Формула 2, но това все още трябва да се анализира, как ще станат най-добре нещата. За момента аз гледам натам, подготвям се за там, за да съм готов, ако този момент дойде. Аз искам той да дойде и вярвам, че ще имам шанс“, заяви Българския лъв в студиото на Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Моторни спортове

Никола Цолов развенча един мит за доктор Хелмут Марко

Никола Цолов развенча един мит за доктор Хелмут Марко

  • 11 сеп 2025 | 15:25
  • 1910
  • 2
Никола Цолов ще е специален гост на “Писта София 2025”

Никола Цолов ще е специален гост на “Писта София 2025”

  • 11 сеп 2025 | 15:21
  • 431
  • 1
Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 4970
  • 9
Бин Сулайем официално поиска втори мандат начело на ФИА

Бин Сулайем официално поиска втори мандат начело на ФИА

  • 11 сеп 2025 | 11:01
  • 564
  • 0
Бриаторе каза кога ще е ясен съотборникът на Гасли

Бриаторе каза кога ще е ясен съотборникът на Гасли

  • 11 сеп 2025 | 10:35
  • 1208
  • 0
Кой е убедил Хамилтън за Мерцедес? Люис най-после потвърди

Кой е убедил Хамилтън за Мерцедес? Люис най-после потвърди

  • 11 сеп 2025 | 10:16
  • 2620
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 4970
  • 9
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 1104
  • 1
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 24618
  • 11
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 8682
  • 49
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 26989
  • 38
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 12914
  • 33