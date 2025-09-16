Кога ще се увеличат спринтовете във Формула 1?

Формула 1 обяви днес пистите, на които ще има спринтове състезания догодина, но бройката им и за 2026 си остава шест, като постепенното им увеличаване е тема на дискусия между шефовете на шампионата, ФИА и отборите.

Страните преговорят за провеждането на 10 спринта през 2027 година, като тази бройка трябва да се запази и за следващите сезони. А в преговорите вече ще участва и Кадилак, като се обсъждат и идеи за допълнителното “изчистване и подобряване” на структурата на състезателните уикенди, в които има спринтове.

Sprinting round the world in 2026 💨



Announcing the six Grand Prix weekends which will feature #F1Sprint next season - including first-time trips to Canada, Netherlands and Singapore!#F1 pic.twitter.com/3KOhQ65jsQ — Formula 1 (@F1) September 16, 2025

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали поддържа идеята за една сериозна промяна - използването на обърната стартове решетка в спринтовете, но засега това не е получило подкрепата на другите важни фактори в спорта.

За 2024 година ФОМ отчита ръст с 10% на тв зрителите на уикендите, в които има спринтове в сравнение с тези, които протичат по познатата класическа схема.

