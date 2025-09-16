Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кога ще се увеличат спринтовете във Формула 1?

Кога ще се увеличат спринтовете във Формула 1?

  • 16 сеп 2025 | 14:00
  • 105
  • 0

Формула 1 обяви днес пистите, на които ще има спринтове състезания догодина, но бройката им и за 2026 си остава шест, като постепенното им увеличаване е тема на дискусия между шефовете на шампионата, ФИА и отборите.

Страните преговорят за провеждането на 10 спринта през 2027 година, като тази бройка трябва да се запази и за следващите сезони. А в преговорите вече ще участва и Кадилак, като се обсъждат и идеи за допълнителното “изчистване и подобряване” на структурата на състезателните уикенди, в които има спринтове.

Ясни са спринтовете във Формула 1 за догодина
Ясни са спринтовете във Формула 1 за догодина

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали поддържа идеята за една сериозна промяна - използването на обърната стартове решетка в спринтовете, но засега това не е получило подкрепата на другите важни фактори в спорта.

За 2024 година ФОМ отчита ръст с 10% на тв зрителите на уикендите, в които има спринтове в сравнение с тези, които протичат по познатата класическа схема.

Защо се провалят съотборниците на Верстапен?
Защо се провалят съотборниците на Верстапен?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

  • 15 сеп 2025 | 21:01
  • 1598
  • 0
Акоста оглави класирането в края на теста на "Мизано"

Акоста оглави класирането в края на теста на "Мизано"

  • 15 сеп 2025 | 19:27
  • 929
  • 0
Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

  • 15 сеп 2025 | 15:36
  • 2146
  • 3
Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

  • 15 сеп 2025 | 15:06
  • 663
  • 0
„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

  • 15 сеп 2025 | 14:33
  • 1225
  • 0
В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

  • 15 сеп 2025 | 14:29
  • 1614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 258
  • 0
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 5906
  • 2
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 21170
  • 15
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 26120
  • 68
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 4173
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 365168
  • 3