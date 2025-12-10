Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  10 дек 2025 | 11:40
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи коментар пред Sportal.bg относно появилата се информация, че ЦСКА подготвя офанзива за крилото на "белите" Кристиян Балов.

"Откъде ще започват тази офанзива - от градинката пред "Армията" или ще тръгват от Военния клуб в посока "Овча купел"? Към днешна дата това е журналистическа спекулация, никой не е звънял от ЦСКА. Естествено, ако се обадят, ще ги изслушам, ще говорим. Няма да останат без да ги чуя от ЦСКА, щом искат да дават пари", каза босът на най-стария столичен клуб.

