Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Националът Мартин Георгиев получи наградата за футболист номер 1 на XVIII кръг в efbet Лига. Бранителят на Славия призна, че мечтае да спечели Sesame Купа на България с "белите" и добави, че не желае да носи фланелката на друг български отбор.

"Искам да пожелая успешно възстановяване на г-н Михайлов, г-н Пенев и г-н Хубчев в техните тежки битки. Направихме добър финален спринт в първенството, г-н Достанич промени много неща. Мисля, че най-вече манталитета на отбора, всеки мач да се борим до последно, много дисциплина - в двете фази. Отборната работа е ключът към нашия успех до момента. Клишето, че защитата печели трофеите, а нападението публиката, ще влезе в сила. Без да се отбраняваме добре, няма как да печелим. Ако се отбраняваш лошо, колкото и голове да вкараш, си загубил. Успяваме да комбиниране добре работата в двете фази, помагаме си, достатъчно ефектни сме в нападение, за да можем да бележим голове и да побеждаваме.

Към всеки противник подхождаме с необходимото уважение, но сме в добра серия, ще търсим отстраняване на отбора на ЦСКА 1948, целим се високо за Купата на България, това е добър път към евротурнирите. А и на Славия приляга да се бори за купата. Разбира се, както ние, така и феновете, искаме медалите и купата. С течение на сезона моето представяне се подобряваше и мисля, че в последните мачове, аз и отборът, показваме много различно лице. Г-н Динчев ни е подготвил добре, подготовката му в Банско дава своя резултат. Срещу Монтана с хъс и характер, с добра физическа подготовка, показахме и обърнахме резултата. Искаме да вземем купата, както вече казах. В последните два мача на националния отбор показахме добро лице, това ще е старт на позитивен период, надявам се в следващия цикъл да имаме повече приятни моменти и победи.

Мечтите са безкрайни, аз си поставям цели. За този сезон целите ми са ако може да триумфираме с купа и медали, ще бъде добро постижение. Още от малък си ми е мечта да триумфирам с отличие с моя роден клуб, славист съм, искам да го направя. В дългосрочен план целта ми е да изляза на голяма сцена, където да печеля трофеи. За интерес от други български клубове не знам. Моето желание не е да премина в тях, аз съм си от София, юноша съм на Славия, клубът ми е дал много, това си е моят клуб, в България не искам да играя за друг клуб, искам да продължа развитието си в чужбина. Разликата с Барселона е в динамиката на играта, също така влагането, всеки драпа със зъби и нокти да остане. Основното е динамиката. По-младите в Славия сме израснали заедно, познаваме се достатъчно добре от много малки. Приятелските взаимоотношения ни помагат на терена, ставаме като братя", каза 20-годишният защитник на "белите".

