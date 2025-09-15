Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Популярни
  • 15 сеп 2025 | 07:50
Легендарният нидерландски вратар Едвин ван дер Сар говори пред Sportal.bg в Лисабон. Европейският клубен шампион с Аякс и Манчестър Юнайтед е в Португалия за благотворителния мач на стадион "Жозе Алваладе" тази вечер.

Гръцка легенда към Стоичков: Ти си номер 1 на България!
Гръцка легенда към Стоичков: Ти си номер 1 на България!

"Помня Стоичков в Барселона, под ръководството на Кройф, с Лаудруп, Ромарио, Куман. Израснах, гледайки Барселона, от която важна част беше и Стоичков. Той имаше собствен стил на игра. А после появата на Балъков на голямата сцена в средата на 90-те. Колкото до Димитър Бербатов, невероятно момче. Добър играч, понякога е леко странен, но е много добър приятел.

Балъков се прегърна с Моуриньо
Балъков се прегърна с Моуриньо

Не смятам, че България е зле във футбола. Холандия и България не са особено големи държави, нормално е да има върхове и спадове. Със сигурност ще се появят млади футболисти, които ще се развиват, ще се опитат да излязат в чужбина, където да се развиват още повече и по този начин националният отбор отново ще е силен.

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Не знам какво да кажа за настоящата ситуация в Манчестър Юнайтед, не печелят много медали в последните години. Надявам се, че ще вдигнат нивото, инвестираха в играчи в предни позиции, надявам се, че головете ще дойдат. Най-трудният ми съперник? Играл съм срещу много добри, но мисля, че бразилският Роналдо. От настоящите вратари ще ми е много интересно да видя как Донарума ще се справи в Сити", каза славният страж.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

