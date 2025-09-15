Гуардиола: През последните дни много говорихме какви трябва да бъдем

Джосеп Гуардиола говори след победата на Манчестър Сити с класическото 3:0 в градското дерби срещу Манчестър Юнайтед. Успехът прекрати серията от две поредни загуби на “гражданите” в Премиър лийг, като те успяха и да спечелят за първи път от четири мача насам срещу “червените дяволи”.

“През този трансферен прозорец променихме много неща. През последните два-три дни много говорихме за това, какви трябва да бъдем. Не тактически, а по отношение на духа и езика на тялото. Това е само един мач”, каза Гуардиола.

Успехът бе от изключително значение за “гражданите” и от гледна точка на това, че този мач дойде непосредствено преди старта на европейската кампания на английските вицешампиони този сезон. След броени дни на 18-и септември (четвъртък) на “Етихад” Манчестър Сити ще посрещне италианския шампион Наполи в двубой от първия кръг на основната схема в Шампионската лига.

“Искам да бъда мениджър, който позволява на играчите да играят футбол. Днес може да намерим един или два отбора, които правят това, а останалите играят човек срещу човек. Така че оставете Ерлинг Холанд един срещу един. До последния ден ще се опитвам да играем по начина, по който играем от десет години. Но ще се адаптираме”, добави Гуардиола.

💙🆚❤️ Pep Guardiola: “Since I arrived here, Man City have always been better than Man United”. pic.twitter.com/MW9emCGJ7Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2025

Накрая мениджърът на “небесносините” коментира и огромния принос на Ерлинг Холанд, който вкара две от трите попадения за успеха на тима.

“Ерлинг е невероятен. Този сезон е по-добър от всякога. Бих казал, че е по-добър от сезона, в който спечелихме требъл. Много динамичен. Искаме да вкарва голове и да ни помага”, завърши Гуардиола.