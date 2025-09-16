Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мицич ооблече официално екипа на Апоел Тел Авив

Мицич ооблече официално екипа на Апоел Тел Авив

  • 16 сеп 2025 | 12:58
  • 585
  • 0

Сръбската баскетболна звезда Василие Мицич се присъедини към новия си тим Апоел Тел Авив по време на медийния ден на отбора в Израел.

Бившият играч от НБА, който до момента имаше ангажименти с националния отбор на Сърбия на ЕвроБаскет, вече официално облече червено-белия екип, с който позира пред камерите при срещата с медиите и феновете.

Припомняме ви, че израелският гранд, който ще играе домакинските си мачове от Евролигата през този сезон в България, се завърна у дома за кратко, тъй като трябваше да изиграе два мача от турнира за Суперкупата на страната си.

Димитрис Итудис и неговите играчи се прибират в четвъртък в София, за да продължат подготовката си по план.

Първият двубой от "турнира на богатите" ще изправи Апоел Тел Авив срещу Барселона. Срещата е на 30 септември в зала "Арена София", а билетите вече са в продажба.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
