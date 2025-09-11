Звездно попълнение на Барселона: Готов съм за новия сезон, работих много това лято

Уил Клайбърн вече е играч на Барселона и се готви за ново предизвикателство в кариерата си. Каталунците се стремят към силен сезон и завръщане към печелене на трофеи.

Опитният нападател говори пред официалния сайт на каталунците за новия си отбор и подчерта, че е работил усилено през лятото и е готов за предстоящия сезон.

"Възнамерявам да пожертвам всичко, за да помогна на съотборниците си да печелим. Работих много това лято и се чувствам много добре, готов съм да започна сезона. Все още не знам каква ще бъде ролята ми в отбора, но мога да кажа, че съм опитен играч, лидер, който ще помага на съотборниците си и на отбора. Не се държа като звезда, искам да донеса енергия", сподели 35-годишното крило.

Първият мач на Барса през новия сезон в Евролигата е срещу израелския Апоел Тел Авив (30 септември), който ще домакинства в турнира на българска земя.

Снимки: Imago