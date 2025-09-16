Популярни
Кър предупреди съперниците си на 1500 м: Подгответе се за битка

  • 16 сеп 2025 | 12:40
  • 670
  • 0

Защитаващият титлата си британец Джош Кър заяви, че съперниците му трябва да са готови за "истинска битка“, ако искат да му отнемат световната корона на 1500 метра. Думите му дойдоха в нощ, в която олимпийският златен медалист Коул Хокър беше дисквалифициран от състезанието.

Кър, който трябваше да се задоволи със среброто зад Хокър миналото лято, е единственият атлет от топ пет на Игрите в Париж, който достигна до финала на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

27-годишният шотландец водеше през по-голямата част от своя полуфинал, но падна при пресичането на финалната линия, след като беше спънат отзад, и завърши след нидерландския претендент Нилс Ларос.

Съотборниците му от британския тим Джейк Уайтман, световен шампион от 2022 г., и Нийл Гърли също се класираха за финала.

Американецът Хокър обаче по-късно беше дисквалифициран за "блъскане“, след като бе преценено, че е получил нечестно предимство, пробивайки си път покрай германеца Роберт Фаркен. Фаркен беше възстановен в класирането, след като завърши десети след инцидента на финалната права.

Битката за медалите вече беше широко отворена още в сериите, където отпаднаха французинът Азедин Хабз и талантливият кенийски тийнейджър Фануел Коеч – двамата най-бързи бегачи на 1500 м тази година, както и норвежката звезда Якоб Ингебригтсен.

Финалът на 1500 метра при мъжете ще се проведе в сряда.

"Предстои ми тежка работа, но се чувствам доста уверен“, каза Кър.

"Напредваме. Бих казал, че това е един от случаите, в които влизам най-уверен в световен финал. Но всяко първенство носи своите предизвикателства и забавление, а аз ще продължа да правя всичко възможно, за да се представя добре, да спечеля медал и да преследвам златото.“

"Това е моята титла и ще бъде истинска битка за всеки, който иска да ми я отнеме.“

Снимки: Gettyimages

