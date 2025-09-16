Кър предупреди съперниците си на 1500 м: Подгответе се за битка

Защитаващият титлата си британец Джош Кър заяви, че съперниците му трябва да са готови за "истинска битка“, ако искат да му отнемат световната корона на 1500 метра. Думите му дойдоха в нощ, в която олимпийският златен медалист Коул Хокър беше дисквалифициран от състезанието.

Кър, който трябваше да се задоволи със среброто зад Хокър миналото лято, е единственият атлет от топ пет на Игрите в Париж, който достигна до финала на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

27-годишният шотландец водеше през по-голямата част от своя полуфинал, но падна при пресичането на финалната линия, след като беше спънат отзад, и завърши след нидерландския претендент Нилс Ларос.

Съотборниците му от британския тим Джейк Уайтман, световен шампион от 2022 г., и Нийл Гърли също се класираха за финала.

Американецът Хокър обаче по-късно беше дисквалифициран за "блъскане“, след като бе преценено, че е получил нечестно предимство, пробивайки си път покрай германеца Роберт Фаркен. Фаркен беше възстановен в класирането, след като завърши десети след инцидента на финалната права.

Олимпийският шампион на 1500 м Коул Хокър беше дисквалифициран заради блъскане

Битката за медалите вече беше широко отворена още в сериите, където отпаднаха французинът Азедин Хабз и талантливият кенийски тийнейджър Фануел Коеч – двамата най-бързи бегачи на 1500 м тази година, както и норвежката звезда Якоб Ингебригтсен.

Финалът на 1500 метра при мъжете ще се проведе в сряда.

"Предстои ми тежка работа, но се чувствам доста уверен“, каза Кър.

"Напредваме. Бих казал, че това е един от случаите, в които влизам най-уверен в световен финал. Но всяко първенство носи своите предизвикателства и забавление, а аз ще продължа да правя всичко възможно, за да се представя добре, да спечеля медал и да преследвам златото.“

"Това е моята титла и ще бъде истинска битка за всеки, който иска да ми я отнеме.“

