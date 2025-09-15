Олимпийският шампион на 1500 м Коул Хокър беше дисквалифициран заради блъскане

Коул Хокър беше дисквалифициран от финала на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика, след като олимпийският шампион бе наказан за неправомерно избутване на германеца Роберт Фаркен по време на полуфиналите по-рано днес.

Хокър, който триумфира над Джош Кър и Якоб Ингебригтсен в дългоочаквания финал на 1500 метра на Олимпиадата в Париж миналата година, беше признат за виновен в нарушаване на правилата на Световната атлетика за "блъскане“ (TR17.1.2[J]). Американецът изпревари Фаркен, за да завърши в челната шестица и да си осигури автоматично място за финала в сряда.

Наказанието дойде след протест от страна на Германия, тъй като Фаркен първоначално не успя да се класира.

Отборът на САЩ подаде контрапротест срещу дисквалификацията на Хокър, но той бързо беше отхвърлен.

Фаркен беше допуснат до финала, а Тшепо Тшите от Южна Африка се изкачи в челната шестица, за да заеме последното свободно място.

"Разочаровани сме от решението да се дисквалифицира олимпийският шампион Коул Хокър от финала на 1500 метра за мъже“, заявиха от отбора по лека атлетика на САЩ. "Вярвахме, че имаме основания за обжалване, но за съжаление то беше отхвърлено.“

Снимки: Gettyimages