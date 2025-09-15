Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА започна подготовка за двубоя с Арда

ЦСКА започна подготовка за двубоя с Арда

  • 15 сеп 2025 | 17:35
  • 429
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Днес представителният тим на ЦСКА стартира подготовка за предстоящото гостуване на Арда в отложен мач от 5-ия кръг на efbet Лига. Вчера "армейците“ проведоха възстановителна тренировка в Панчарево след успеха над Септември (3:1), като в състава няма проблеми със сериозни контузии.

Обявиха съдията за Арда - ЦСКА
Обявиха съдията за Арда - ЦСКА

В дните до двубоя "червените" ще тренират едноразово на клубната база. Мачът срещу Арда ще се играе на 18 септември (четвъртък) от 17:30 ч. на стадион "Берое" в Стара Загора поради ремонт на тревното покритие на стадион "Арена Арда" в Кърджали.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

  • 15 сеп 2025 | 16:00
  • 753
  • 0
БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

  • 15 сеп 2025 | 15:54
  • 541
  • 0
Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

  • 15 сеп 2025 | 15:25
  • 878
  • 1
Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

  • 15 сеп 2025 | 14:49
  • 5873
  • 11
Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

  • 15 сеп 2025 | 14:25
  • 1303
  • 2
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46573
  • 49
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74315
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 18:10
  • 2069
  • 6
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46573
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5484
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12720
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11129
  • 13