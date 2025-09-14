Популярни
Хебър и ЦСКА II не успяха да се победят в Пазарджик

  • 14 сеп 2025 | 20:56
Хебър и ЦСКА II не успяха да се победят и завършиха 1:1 в двубой от осмия кръг на Втора лига. И двете попадения в Пазарджик паднаха през втората част. Първо Йоан Борносузов даде аванс на гостите в 50-ата минута, но малко по-късно Виктор Любенов изравни с глава за “гробарите” (61’).

Двата тима се намират един до друг в класирането. Хебър е девети в таблицата с девет точки, а “червените” са десети с един пункт по-малко. В следващия кръг пазарджиклии гостуват на Вихрен (Сандански), а дубълът на ЦСКА приема Етър.

