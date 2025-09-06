Маламов донесе труден успех за Хебър в Плевен

В оспорван мач от седмия кръг на Втора лига Хебър Пазарджик постигна ценна победа с 2:1 срещу Спартак Плевен на стадиона в Плевен. Двубоят предложи интензивен футбол, като гостите успяха да измъкнат трите точки.

Хебър поведе в 24-ата минута с попадение на Цветелин Радев. Спартак Плевен обаче показа дух и изравни резултата в 37-ата минута чрез Мартин Трифонов, връщайки интригата преди почивката.

Второто полувреме продължи с равностойна игра, но Хебър стигна до попадението. В 70-ата минута Станислав Маламов отбеляза решаващия гол, осигурявайки победата за своя тим.

С тази победа Хебър Пазарджик се връща на победния път след трусовете през последните седмици.