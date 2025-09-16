Популярни
Красимир Инински: Трябва да продължим да надграждаме

  • 16 сеп 2025 | 02:59
  • 62
  • 0

Президентът на БФ Бокс Красимир Инински не скри задоволството си от представянето на родните национали на Световното първенство в Ливърпул. България спечели две отличия - сребро на Рами Киуан и бронз на Радослав Росенов.

“Удовлетворен съм. Резултатите говорят сами за себе си. Ще дам думата на момчетата, защото те са героите на вечерта”, заяви пред репортерите на летище “Васил Левски” в София Инински.

“Стараем се, работим като екип. Това е една магия, която възнамеряваме да запазим и занапред. Това не струва пари, то е безценно”, изтъкна Инински.

“Рано е да коментирам колко квоти ще вземем за Олимпиадта. Успеха вече сме го забравили. Смисълът на това, което правим, е да работим по същия начин и да надграждаме”, каза още шефът на федерацията.

