Жоел Арате: Представянето ни е голям успех

  • 16 сеп 2025 | 01:41
  • 65
  • 0

Старши треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате даде висока оценка на стореното от състезателите на Световното първенство в Ливърпул. България спечели два медала - сребърен на Рами Киуан и бронзов не Радослав Росенов.

“Радвам се как се представихме. От 68 държави сме на 6-о място. САЩ, Флипините и Германия са без медал, Куба също е след нас. Това е голям успех за България”, заяви Арате.

България е на шесто място в света!
България е на шесто място в света!

“Съжалявам за Хавиер Ибаниес, който отпадна рано. Другите оставиха отлични впечатления. Ще анализираме всичко и ще продължим да се готвим за Олимпиадата”, посочи кубинският специалист.

“Младите изиграха много хубави мачове. Оставиха си сърцата на ринга, но им трябва още малко опит. Ще работим в тази посока”, добави Арате.

