Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Радослав Росенов: Този път не позволих да ми вземат медала

Радослав Росенов: Този път не позволих да ми вземат медала

  • 15 сеп 2025 | 22:37
  • 145
  • 0

Радослав Росенов сподели, че е доволен от представянето си на Световното първенство в Ливърпул. Родният национал завоюва бронзов медал, който е първи за него от шампионат на планетата.

Росенов стигна до полуфиналите, където отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия.

Радослав Росенов остана с бронз от Световното първенство
Радослав Росенов остана с бронз от Световното първенство

“Доволен съм, че този път не се връщаме с празни ръце. На предишното Световно първенство ме взеха медала от врата, но сега не им дадох шанс”, заяви Росенов на летище “Васи Левски”.

“Бях по-спокоен и много внимавах да не получавам аркади. На миналото Световно първенство това ми попречи”, каза още Росенов пред репортерите.

