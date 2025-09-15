Радослав Росенов: Този път не позволих да ми вземат медала

Радослав Росенов сподели, че е доволен от представянето си на Световното първенство в Ливърпул. Родният национал завоюва бронзов медал, който е първи за него от шампионат на планетата.

Росенов стигна до полуфиналите, където отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия.

“Доволен съм, че този път не се връщаме с празни ръце. На предишното Световно първенство ме взеха медала от врата, но сега не им дадох шанс”, заяви Росенов на летище “Васи Левски”.

“Бях по-спокоен и много внимавах да не получавам аркади. На миналото Световно първенство това ми попречи”, каза още Росенов пред репортерите.