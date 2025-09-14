Популярни
Александър Усик и Красимир Инински изгледаха заедно финалите в Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 11:08
Световното първенство по бокс в Ливърпул завърши за българските национали, но продължава с пълна сила за президента на Българска федерация бокс Красимир Инински. Освен възможността да подкрепи Радослав Росенов и Рами Киуан в техните финални мачове, той проведе и редица работни срещи с ръководството на "World Boxing", организацията одобрена от МОК.

Заедно с президента на организацията, г-н Борис ван дер Ворст, те обсъдиха развитието на бокса на национално, континентално и световно ниво, както и възможността за съвместни бъдещи проекти и домакинства. Освен с президента на World boxing, г-н Инински изгледа битките на Рами Киуан и Радослав Росенов рамо до рамо и с настоящия абсолютен световен шампион в тежка категория от професионалния ринг – Александър Усик.

Утре президентът на БФ Бокс и националните ни отбори за мъже и жени се завръщат в България. Те ще кацнат на летище „Васил Левски“ в София в 20:25 часа с полет през Истанбул. Припомняме, че българските боксьори отбелязаха изключително успешно Световно първенство. В Ливърпул те спечелиха сребърен медал, в лицето на Рами Киуан (75 кг), и бронз чрез Радослав Росенов (60 кг).

