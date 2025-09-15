Васил Панайотов: Още не сме на нивото, на което трябва да бъдем

Капитанът на Черно море Васил Панайотов имаше сериозен принос за победата на Черно море над Добруджа с 2:0. След двубоя на “Тича” той беше критичен към представянето на отбора от старта на сезона и изтъкна, че варненци трябва да са много по-постоянни, за да са в челото на класирането.

“Стигнахме до победата благодарение на добрата ни игра през първото полувреме. След това показахме слабости, които се видях и в други мачове през този сезон. Не трябва да повтаряме старите грешки”, коментира Панайотов.

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

“Комуникираме в съблекалнята и търсим причините защо не се представяме така, както можем. Първенството е много равностойно и ще е много трудно да изпълним целите си, ако не показваме желаното ниво”, подчерта капитанът на “моряците”.

“Дано тази победа ни върне самочувствието и енергията. Ако сме уверни в себе си, ще играем по-добре. Със сигурност имаме потенциал. Колективът е на високо ниво, както винаги. Новите момчета се вписват добре и знаят, че трябва да демонстрират максимума от качествата си, ако искат Черно море да е трамплин за тях”, добави Панайотов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto