Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Васил Панайотов: Още не сме на нивото, на което трябва да бъдем

Васил Панайотов: Още не сме на нивото, на което трябва да бъдем

  • 15 сеп 2025 | 22:50
  • 370
  • 0

Капитанът на Черно море Васил Панайотов имаше сериозен принос за победата на Черно море над Добруджа с 2:0. След двубоя на “Тича” той беше критичен към представянето на отбора от старта на сезона и изтъкна, че варненци трябва да са много по-постоянни, за да са в челото на класирането.

“Стигнахме до победата благодарение на добрата ни игра през първото полувреме. След това показахме слабости, които се видях и в други мачове през този сезон. Не трябва да повтаряме старите грешки”, коментира Панайотов.

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

“Комуникираме в съблекалнята и търсим причините защо не се представяме така, както можем. Първенството е много равностойно и ще е много трудно да изпълним целите си, ако не показваме желаното ниво”, подчерта капитанът на “моряците”.

“Дано тази победа ни върне самочувствието и енергията. Ако сме уверни в себе си, ще играем по-добре. Със сигурност имаме потенциал. Колективът е на високо ниво, както винаги. Новите момчета се вписват добре и знаят, че трябва да демонстрират максимума от качествата си, ако искат Черно море да е трамплин за тях”, добави Панайотов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 3619
  • 6
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 4366
  • 1
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 16848
  • 33
Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 21:29
  • 4243
  • 2
Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

  • 15 сеп 2025 | 21:22
  • 3736
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 15 сеп 2025 | 21:07
  • 1832
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 19033
  • 19
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 96643
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 16848
  • 33
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 27124
  • 35
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 75473
  • 114
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 17846
  • 8