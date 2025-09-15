Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа се изправят един срещу друг в двубой от осмия кръг на efbet Лига. Мачът на “Тича” стартира в 20:30 часа, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

Отборите се намират в двата края на класирането с разлика от шест точки помежду си. Черно море към момента е пети с 12 пункта. “Моряците” имат само една загуба от началото на сезона, но тя дойде предния кръг, когато отстъпиха на Ботев (Враца). Иначе преди това варненци редуваха победа с равенство, като последният им успех е от дербито със Спартак (Варна).

Иначе в тима няма големи проблеми, като Андреас Калкан е възстановен и вече е на разположение на старши треньора Илиан Илиев. По време на паузата за националните отбори пък Черно море изигра и една контрола, в която завърши наравно 1:1 с Фарул (Констанца).

Добруджа от своя страна не се представя по най-добрия начин след завръщането си в родния елит. Тимът от Добрич към момента е 14-ти в класирането с едва шест точки. Интересното е, че добричлии имат две победи и пет загуби в актива си, като все още не са завършвали наравно от старта на кампанията. В последния кръг те отстъпиха на Монтана.

По време на паузата в отбора настъпиха доста промени, като немалко играчи си тръгнаха и немалко нови пристигнаха. Подобно на днешния си опонент Добруджа също изигра контрола, в която завърши 1:1 срещу другия варненски тим Спартак.

Последният двубой между двата тима датира от 2003 година. Тогава в Добрич отборите завършват 1:1. Последният мач във Варна между Черно море и Добруджа пък е през 2002 година и тогава домакините побеждават с 2:1.