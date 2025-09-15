Популярни
Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
Атанас Атанасов: За пореден път не играем толкова лошо, а губим

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов говори след загубата с 0:2 от Черно море. Повече от едно полувреме неговият отбор игра с човек по-малко, след като Антон Иванов получи директен червен картон заради грубо нарушение в краката на Николай Златев.

"За пореден път не играем толкова лошо, а губим. Получава се от това, че правим детински грешки. Не мога да бъда недоволен от играчите. Вложиха се до краен предел. Старата ни слабост - да реализираме ситуациите, които имаме. С 10 човека имахме ситуации, но не успяхме да вкараме. Хубавото е, че има дух в този отбор. Играха с голямо себераздаване. Нямам претенции към футболистите. Ако реализираме първи гол, мачът ще се развие по друг начин.

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Виждаме какви картони се дават, извиняват се, че не е имало такива. Това е. Ние се мъчим да се справяме с това нещо. Да им правя забележка, че горят в мача - абсурд. Това е пътят. Надявам се новите играчи да вдигнат нивото на отбора", каза Орела.

Снимки: Startphoto

