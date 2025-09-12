Популярни
Радослав Росенов остана с бронз от Световното първенство

  • 12 сеп 2025 | 22:56
Радослав Росенов остана с бронз от Световното първенство

Българският боксьор Радослав Росенов остана с бронзов медал на Световното първенство, което се провежда в Ливърпул (Англия). В категория до 60 кг Росенов отстъпи с 1:4 съдийски гласа на Луис Габриел Оливейра от Бразилия.

Оливейра отива в битката за титлата в неделя срещу Абдумалик Халоков от Узбекистан, а Росенов и Шунсука Катамото остават с бронзови медали.

Радо Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце
Радо Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце

Срещата започна лошо за родения в Русе боксьор, който в първия рунд отстъпваше сериозно, като накрая на трите минути и петимата съдии дадоха предпочитанията си за бразилеца. Във втората част обаче Росенов доминираше много сериозно и логично спечели вота край масата.

Малко пасивно начало в третия рунд, както и излишни влизания в клинч не позволиха на българина да се поздрави с победа. Оливейра спечели с 4:1 съдийски гласа както последния рунд, така и цялата среща.

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Преди да стигне до мача за място на финала Росенов елиминира представителя на домакините Уилям Хюит с пълно съдийско единодушие.

По-рано днес Семион Болдирев зае пето място в категория до 85 кг. 19-годишният дебютант на такъв форум отстъпи на представителя на домакините Тийгън Стот на четвъртфиналите и се присъедини към Уилиам Чолов (80 кг), който също при първото си участие на Световно първенство се класира на пета позиция.

Снимки: Gettyimages

