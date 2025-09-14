Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Вердер се подигра с Борусия насред Мьонхенгладбах за първи успех в шоу на Мбангула

Вердер се подигра с Борусия насред Мьонхенгладбах за първи успех в шоу на Мбангула

  • 14 сеп 2025 | 20:49
  • 958
  • 0
Вердер се подигра с Борусия насред Мьонхенгладбах за първи успех в шоу на Мбангула

Вердер (Бремен) разби с 4:0 като гост Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 3-тия кръг на Бундеслигата. В герой за победителите се превърна дошлият от Ювентус Самуел Мбангула, който вкара първото си попадение за новия си отбор днес, даде асистенция и изработи дузпа, която също бе превърната в гол.

Това бе и първи успех за „бременските музиканти“, които след героичното си равенство в предишния кръг с Леверкузен, довело до уволнението на Ерик Тен Хаг, сега ще са много доволни от представянето си. Гладбах пък остава само с една спечелена точка.

Вердер започна много по-добре мача и след първите 25 минути поведе с два гола. Първо Мбангула откри в 15-ата минута, след като проби и с бомбен шут от наказателното поле не остави шансове на Мориц Николас – 0:1. Десетина минути по-късно белгиецът пък комбинира с Йенс Стаге, който с отмерен удар намери за втори път мрежата на домакините.

Наказателната акция на Вердер продължи и през втората част. В 74-ата минута Мбангула изработи и дузпа за тима си, след като бе спънат в наказателното поле от Кевин Дикс. Зад бялата точка застана Романо Шмид, който безпроблемно направи 0:3. Крайното 0:4 бе оформено с помощта на друг от новите – появилият се от пейката Виктор Бонифейс, който в 81-вата минута намери друга от резервите Джъстин Нийнмах, който отново предоля Николас и оформи много убедителната победа за Вердер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Осасуна спечели и второто си домакинство

Осасуна спечели и второто си домакинство

  • 14 сеп 2025 | 21:52
  • 104
  • 0
Милан 0:0 Болоня, силно начало за "росонерите"

Милан 0:0 Болоня, силно начало за "росонерите"

  • 14 сеп 2025 | 21:49
  • 2175
  • 0
Съставите на Барселона и Валенсия в първото домакинство на каталунците, Флик прави много промени

Съставите на Барселона и Валенсия в първото домакинство на каталунците, Флик прави много промени

  • 14 сеп 2025 | 21:16
  • 4051
  • 5
Сасуоло взе първи точки след успех над Лацио

Сасуоло взе първи точки след успех над Лацио

  • 14 сеп 2025 | 21:12
  • 578
  • 0
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 34507
  • 24
Баркола блесна за пореден успех на ПСЖ, но кошмарът за парижани с контузиите продължи

Баркола блесна за пореден успех на ПСЖ, но кошмарът за парижани с контузиите продължи

  • 14 сеп 2025 | 20:14
  • 4853
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) 1:1 Левски, Рапосо изравни

Локо (София) 1:1 Левски, Рапосо изравни

  • 14 сеп 2025 | 22:00
  • 59954
  • 63
Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)

  • 14 сеп 2025 | 20:05
  • 54086
  • 101
Съставите на Барселона и Валенсия в първото домакинство на каталунците, Флик прави много промени

Съставите на Барселона и Валенсия в първото домакинство на каталунците, Флик прави много промени

  • 14 сеп 2025 | 21:16
  • 4051
  • 5
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

  • 14 сеп 2025 | 20:23
  • 34507
  • 24
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 35189
  • 26
Страхотна битка на финала в Рига, Турция с аванс след първото полувреме

Страхотна битка на финала в Рига, Турция с аванс след първото полувреме

  • 14 сеп 2025 | 21:50
  • 7434
  • 1