Вердер се подигра с Борусия насред Мьонхенгладбах за първи успех в шоу на Мбангула

Вердер (Бремен) разби с 4:0 като гост Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 3-тия кръг на Бундеслигата. В герой за победителите се превърна дошлият от Ювентус Самуел Мбангула, който вкара първото си попадение за новия си отбор днес, даде асистенция и изработи дузпа, която също бе превърната в гол.

Това бе и първи успех за „бременските музиканти“, които след героичното си равенство в предишния кръг с Леверкузен, довело до уволнението на Ерик Тен Хаг, сега ще са много доволни от представянето си. Гладбах пък остава само с една спечелена точка.

Вердер започна много по-добре мача и след първите 25 минути поведе с два гола. Първо Мбангула откри в 15-ата минута, след като проби и с бомбен шут от наказателното поле не остави шансове на Мориц Николас – 0:1. Десетина минути по-късно белгиецът пък комбинира с Йенс Стаге, който с отмерен удар намери за втори път мрежата на домакините.

Наказателната акция на Вердер продължи и през втората част. В 74-ата минута Мбангула изработи и дузпа за тима си, след като бе спънат в наказателното поле от Кевин Дикс. Зад бялата точка застана Романо Шмид, който безпроблемно направи 0:3. Крайното 0:4 бе оформено с помощта на друг от новите – появилият се от пейката Виктор Бонифейс, който в 81-вата минута намери друга от резервите Джъстин Нийнмах, който отново предоля Николас и оформи много убедителната победа за Вердер.