Валверде: Арсенал е на нивото на Реал Мадрид и Барселона, така че трябва да изиграем перфектен мач

Наставникът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде подчерта ентусиазма в отбора предвид завръщането му в Шампионската лига след 11-годишно отсъствие и изказа огромното си уважение към утрешния си съперник на “Сан Мамес”, а именно Арсенал.

“Не трябва да приемем мача само като един празник и да сме доволни от присъствието ни в Шампионската лига, а да направим силен двубой. Миналия сезон играхме в Лига Европа, така че имаме някакъв опит в този тип мачове, но ШЛ се играе в друг ритъм и е на друго ниво. Съперниците въобще не пазят сили. Арсенал е изцяло концентриран върху този мач, а ние трябва да бъдем на необходимото ниво, за да можем да се състезаваме. Много сме ентусиазирани, че се завръщаме в ШЛ и че ще можем да покажем, че сме способни да се състезаваме в Европа с нашата философия.

Ahead of playing Arsenal tomorrow night, Athletic Bilbao manager Ernesto Valverde has called Mikel Arteta 'one of the best coaches in the world'🌎💪 pic.twitter.com/GPMiEt4p5e — Hayters TV (@HaytersTV) September 15, 2025

Завръщането ни в турнира трябва да ни помогне, а не да ни натовари допълнително. Това е началото на ШЛ, като феновете ни ще бъдат мотивирани, а опонентът ни е от високо ниво, което се харесва на хората в Билбао. Не бива да забравяме какво има срещу нас, но идеята ни е винаги да се състезаваме. Микел Мерино и Мартин Субименди се вписаха доста добре в Арсенал, защото са свикнали с високото темпо и имат способността да се справят с него. Ние също ги познаваме много добре и се надяваме да не блестят толкова, колкото им се иска. Да се изправим срещу тези играчи ни носи още по-голям стимул.

🚨🔴‼️ Ernesto Valverde on Arsenal being Champions League favorites:



“Arsenal are totally focused on this match.



They are one of the favourites to win the Champions League thanks to their technical and tactical ability, and the winning spirit that Arteta has instilled in them.” pic.twitter.com/E1CZzvCCAz — Arsenal Zone (@ArsenalZNE) September 15, 2025

Микел Артета пък със сигурност е сред най-добрите треньори в света. Това, което прави Арсенал, го показва. Тимът впечатлява не само със своите големи футболисти, но и с това как играят, какъв духат имат и как пресират. Става въпрос за отбор с ясен почерк и това е неговият почерк, така че се радвам за него. Арсенал е сред фаворитите за трофея, така че трябва да сме внимателни, да се възползваме от нашите възможности и да не допускаме много такива. Това е един от отборите, които не прощават, като Арсенал играе с високо темпо и те принуждава да играеш много в твоята половина. Тимът има безкрайни ресурси и все едно ще играем срещу Реал Мадрид или Барселона, такова е нивото му. Трябва да изиграем перфектен мач, за да покажем нашите силни страни и да минимизираме техните такива”, коментира Валверде на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago