Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  3. Валверде: Арсенал е на нивото на Реал Мадрид и Барселона, така че трябва да изиграем перфектен мач

Валверде: Арсенал е на нивото на Реал Мадрид и Барселона, така че трябва да изиграем перфектен мач

  • 15 сеп 2025 | 17:50
  • 200
  • 0

Наставникът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде подчерта ентусиазма в отбора предвид завръщането му в Шампионската лига след 11-годишно отсъствие и изказа огромното си уважение към утрешния си съперник на “Сан Мамес”, а именно Арсенал.

“Не трябва да приемем мача само като един празник и да сме доволни от присъствието ни в Шампионската лига, а да направим силен двубой. Миналия сезон играхме в Лига Европа, така че имаме някакъв опит в този тип мачове, но ШЛ се играе в друг ритъм и е на друго ниво. Съперниците въобще не пазят сили. Арсенал е изцяло концентриран върху този мач, а ние трябва да бъдем на необходимото ниво, за да можем да се състезаваме. Много сме ентусиазирани, че се завръщаме в ШЛ и че ще можем да покажем, че сме способни да се състезаваме в Европа с нашата философия.

Завръщането ни в турнира трябва да ни помогне, а не да ни натовари допълнително. Това е началото на ШЛ, като феновете ни ще бъдат мотивирани, а опонентът ни е от високо ниво, което се харесва на хората в Билбао. Не бива да забравяме какво има срещу нас, но идеята ни е винаги да се състезаваме. Микел Мерино и Мартин Субименди се вписаха доста добре в Арсенал, защото са свикнали с високото темпо и имат способността да се справят с него. Ние също ги познаваме много добре и се надяваме да не блестят толкова, колкото им се иска. Да се изправим срещу тези играчи ни носи още по-голям стимул.

Микел Артета пък със сигурност е сред най-добрите треньори в света. Това, което прави Арсенал, го показва. Тимът впечатлява не само със своите големи футболисти, но и с това как играят, какъв духат имат и как пресират. Става въпрос за отбор с ясен почерк и това е неговият почерк, така че се радвам за него. Арсенал е сред фаворитите за трофея, така че трябва да сме внимателни, да се възползваме от нашите възможности и да не допускаме много такива. Това е един от отборите, които не прощават, като Арсенал играе с високо темпо и те принуждава да играеш много в твоята половина. Тимът има безкрайни ресурси и все едно ще играем срещу Реал Мадрид или Барселона, такова е нивото му. Трябва да изиграем перфектен мач, за да покажем нашите силни страни и да минимизираме техните такива”, коментира Валверде на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

