Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

Арсенал води на Нотингам Форест с 1:0 в мач от 4-тия кръг на Премиър лийг. В 32-рата минута Мартин Субименди вкара страхотен гол за домакинините. Oще в самото начало на срещата "артилеристите" се лишиха от завърналия се капитан Мартин Йодегор, който бе заменен принудително след единоборство с Морган Гибс-Уайт. Домакините ще искат да се върнат на победния път след загубата от Ливърпул преди международната пауза, докато гостите с новия си мениджър Анге Постекоглу ще се опитат да се възстановят след тежкото поражение от Уест Хам.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Арсенал има превес с три победи, едно равенство и една загуба. Последната среща между тях се състоя на 26 февруари 2025 г. на "Сити Граунд" и завърши 0:0. Преди това, на 23 ноември 2024 г., Арсенал спечели убедително с 3:0. Единствената победа на Нотингам Форест в последните пет мача дойде на 20 май 2023 г., когато те спечелиха с 1:0 благодарение на гол на Тайуо Ауоний (19').

Мениджърът на Арсенал Микел Артета няма да може да разчита на контузените Букайо Сака, Кай Хавертц, Габриел Жезус, Уилям Салиба и Кристиан Ньоргор.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Mosquera partners Gabriel

🔙 Odegaard returns

🏡 Eze makes home bow



Let's return to winning ways, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) September 13, 2025

Испанският специалист прави три промени в сравнение със загубата от Ливърпул. За пръв път като титуляри започват новите попълнения Еберечи Езе и Кристиан Москера, които заменят Габриел Мартинели и Уилям Салиба. Сред титулярите се завръща и капитанът Мартин Йодегор, който ще партнира на Микел Мерино и Мартин Субименди в халфовата линия, а Деклан Райс е оставен на пейката. В атака отново стартира Виктор Гьокереш, на който ще помагат Езе и Нони Мадуеке.

Our starting XI to face Arsenal! 🗞️ pic.twitter.com/YEsmy2RqJX — Nottingham Forest (@NFFC) September 13, 2025

В дебюта си начело на Нотингам Форест Анге Постекоглу не може да разчита на контузените Ола Айна и Николас Домингес. Бившият треньор на Тотнъм започва в схема 4-2-3-1, като атаката ще води Крис Ууд, а зад него ще действат Дан Ндой, Морган Гибс-Уайт и Калъм Хъдсън-Одой.

В 7-ата минута дойде наистина първото много чисто положение в мача. След центриране от пряк свободен удар в наказателното поле на гостите последва разбъркване и Микел Мерино се озова на много чиста позиция, но стреля право в тялото на Матс Зелс. Последва и корнер за Арсенал, при който Нони Мадуеке намери добре Габриел Магаляеш, но бразилецът с глава стреля в аут. Неприятната новина за Арсенал бе, че завърналият се капитан Мартин Йодегор се контузи след сблъсък с Морган Гибс-Уайт и въпреки опитите си не успя да продължи. Норвежецът бе заменен в 18-ата минута от Итън Нуанери.

Another injury blow for Arsenal 🤕



Martin Odegaard cannot continue and Ethan Nwaneri takes his place pic.twitter.com/LQOWHYMbx7 — Premier League (@premierleague) September 13, 2025

Десетина минути по-късно след поредния корнер за домакините опасен удар с глава на Юриен Тимбер бе блокиран. Натискът на Арсенал се засили и след още един ъглов удар дойде откриващия гол за тима. Центрирането бе избито от Крис Ууд, но топката отиде точно към дъгата на наказателното поле. Там бе Мартин Субименди, който намери топката страхотно от воле и в 32-рата минута я заби неспасяемо в мрежата на Зелс - 1:0 за "топчиите". Това бе и първи гол на новото испанско попълнение с екипа на Арсенал.

