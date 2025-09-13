Популярни
Нелеп автогол спря устрема на Атлетик Билбао за радост на Реал Мадрид
Атлетик Билбао прекъсна победната си серия в Ла Лига, след като в мач от 4-тия кръг загуби вкъщи с 0:1 от Алавес в баско дерби. До тази среща “лъвовете” бяха безгрешни и единствени с Реал Мадрид бяха с пълен актив. Този резултат означава, че “белите” от “Бернабеу” ще посрещнат следващия кръг в шампионата с поне 2 точки аванс.

Атлетик отстъпи заради автогол на Алекс Беренгер в 57-ата минута. Тогава, при опита си да блокира центриране на Денис Суарес, той имаше нещастието така да отклони топката, че тя да направи парабола и да се окаже неспасяема за испанския национален страж Унай Симон.

В същото време всички опити на домакините да реализират се оказаха неуспешни.

Само след броени дни - във вторник, Атлетик Билбао ще има честта да приеме Арсенал в среща от основната фаза на Шампионската лига.

За Алавес това е втора победа през сезона и тимът се радва на цели 7 точки.

