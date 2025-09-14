Популярни
Артета похвали Субименди и изрази тревогите си за Йодегор

  • 14 сеп 2025 | 05:45
  • 665
  • 0

Микел Артета коментира убедителната победа на Арсенал с 3:0 в домакинството на Нотингам Форест в срещата от 4-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Много добро представяне след паузата за националните отбори. Играчите отсъстваха дълго време, това винаги поражда съмнение дали можем да играем отново като един отбор. И мисля, че определено го направихме”, започна Артета.

Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест
Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Освен убедителния успех срещу неудобния съперник, позитивното при лондончани бе и сухата мрежа.

“Много е важно, че не допуснахме отново гол. Някои играчи бяха в титулярния състав за първи път, но играха много добре. Като цяло – много добре”, каза Артета.

Мениджърът на столичния тим също така коментира и представянето на отлично игралeя Мартин Субименди, който вкара дебютните си два гола за “топчиите”.

“Субименди има невероятни голове, напълно различни в изпълнението си. Присъствието му в отбора наистина се усеща, както и истинската увереност във всичко, което прави на терена. И ако може да добави голове към това – какво повече бихте могли да искате”, каза още Артета.

Лошата новина за Микел Артета и компания обаче бе, че още в самото начало на срещата “артилеристите” се лишиха от завърналия се капитан Мартин Йодегор.

“Мисля, че Йодегор има същата болка в рамото, както преди. Жалко е, защото играеше за националния отбор и се чувстваше добре. Изведнъж нещо се случи отново”, добави Артета.

Накрая мениджърът на “артилеристите” бе запитан и дали неговият отбор е успял да стигне ново ниво, давайки ясен сигнал на съперниците си в битката за титлата.

“Надяваме се, но трябва да вървим мач за мач. Няма значение какво искаме, а какво трябва да направим. Сега трябва да работим и да оценим текущата ситуация. Има неща, които трябва да подобрим, за да вкарваме повече голове и да доминираме повече в определени фази на играта. И трябва да го правим от мач на мач”, завърши Артета.

