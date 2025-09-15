Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Яни Ковачич: Бяхме близо до победата, но българите имаха малко повече късмет

  • 15 сеп 2025 | 17:26
  • 342
  • 0

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините.

Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота.

Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

„В първите два гейма българите играха отличен волейбол, който може да се сравни с един от най-добрите, и беше наистина трудно да се играе с тях, защото те докосваха всички топки, както в блокади, така и в защита. След това започнахме да играем малко по-умно и мачът се обърна, играхме нашата игра. Бяхме близо до победата, но днес българите имаха малко повече късмет“, заяви либерото на Словения Яни Ковачич.

