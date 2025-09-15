Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ян Кожамерник: Нямаме право на повече грешки

Ян Кожамерник: Нямаме право на повече грешки

  • 15 сеп 2025 | 16:47
  • 825
  • 0

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините. Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота. Тимът на Дженлоренцо Бленджини поведе убедително с 2:0, загуби третия гейм и бе близо до това да завърши мача с четири части, но словенците вкараха срещата в тайбрек.

В него съперникът имаше инициативата в началото, но България направи обрат в края за 3:2 със силни изяви на лидера Алекс Николов.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

Фабио Соли: Знаехме, че България е силен съперник! Започнахме да играем твърде късно
Фабио Соли: Знаехме, че България е силен съперник! Започнахме да играем твърде късно

“Трябва да кажа, че днес беше прекрасна възможност за нас, но сякаш започнахме да играем след втория гейм. Но това не беше достатъчно за нивото на световното първенство. Ако искаме сега да се класираме на 1/8-финалите, нямаме право на повече грешки. Може да си вземем поуки от този мач и да ги анализираме, но ние знаем как да правим дори по-добре някои от нещата, които не показахме днес. Позитивното е, че все пак показахме реакция и, че успяхме да се върнем в мача след кошмарните първи два гейма. Никога не е лесно да направиш дори такъв частичен обрат. Изненадващо е, че в някои моменти не бяхме достатъчно уверени на терена, но се надявам това да се промени за в бъдеще”, заяви Ян Кожамерник.

Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента
Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен
 Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!
Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!
