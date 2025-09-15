Фабио Соли: Знаехме, че България е силен съперник! Започнахме да играем твърде късно

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините. Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота. Тимът на Дженлоренцо Бленджини поведе убедително с 2:0, загуби третия гейм и бе близо до това да завърши мача с четири части, но словенците вкараха срещата в тайбрек. В него съперникът имаше инициативата в началото, но България направи обрат в края за 3:2 със силни изяви на лидера Алекс Николов.

Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

“Просто започнахме да играем твърде късно. Преди мача в съблекалнята бяхме говорили едни неща. Знаехме, че България е силен съперник и страдахме в много аспекти в първите два гейма. И като че ли започнахме да играем твърде късно от третия гейм. Не можем да пропускаме възможности каквито имахме особено в тайбрека. Трябва да съжаляваме изключително много за това, което показахме в първите два гейма, защото България ни постави под огромно напрежение. Те обаче показаха, че наистина могат да играят и да се приспособяват в различните ситуации. Определено демонстрираха това желание да покажат на какво са способни”, заяви селекционерът на Словения Фабио Соли.