Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините.

Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота.

Тимът на Дженлоренцо Бленджини поведе убедително с 2:0, загуби третия гейм и бе близо до това да завърши мача с четири части, но словенците вкараха срещата в тайбрек.

В него съперникът имаше инициативата в началото, но България направи обрат в края за 3:2 със силни изяви на лидера Алекс Николов. Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

“Успяхме да останем в мача особено след много трудния четвърти гейм. Супер щастлив съм в момента. Всичко постигнахме заедно с моите съотборници. Видяхте какви действия в защита имаше в тайбрека”, заяви Александър Николов, който заби 26 точки за победата на България.