Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините. Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота. Тимът на Дженлоренцо Бленджини поведе убедително с 2:0, загуби третия гейм и бе близо до това да завърши мача с четири части, но словенците вкараха срещата в тайбрек.

Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

В него съперникът имаше инициативата в началото, но България направи обрат в края за 3:2 със силни изяви на лидера Алекс Николов.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

“Преди всичко започнахме със страхотен сервис, който изпълнявахме. Може би имаше моменти, в които изчаквахме прекалено много, но на такова ниво трябва да натискаш максимално. Когато изоставаш, няма проблем, но продължаваш да натискаш постоянно, защото Словения е отбор, който е пълен с големи състезатели”, заяви селекционерът на България.

“Започнахме силно, започнахме да ги натискаме със сервис и атака от самото начало, но може би в началото на третия гейм бяхме леко разконцентрирани. Не беше лесно, защото пак повтарям, че не са лесен съперник и вкарваха изключително много сила. Но в крайна сметка се получи добра битка. И съм супер щастлив от тази победа”, добави Бленджини.

“Много съм горд от работата на тези момчета, защото знам колко се трудят всеки ден. Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка. И всяка една ситуация може да промени развоя на мача чисто от психологическа гледна точка. Тази ментална енергия е много различна и от тук нататък гледаме мач за мач, защото всеки следващ мач е този, който е най-важен”, категоричен бе Бленджини.