Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините. Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота. Тимът на Дженлоренцо Бленджини поведе убедително с 2:0, загуби третия гейм и бе близо до това да завърши мача с четири части, но словенците вкараха срещата в тайбрек.

В него съперникът имаше инициативата в началото, но България направи обрат в края за 3:2 със силни изяви на лидера Алекс Николов. Т

ака България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

"Може би, този момент (б.р. при 11:10 за Словения в тайбрека) беше много важен за нас, защото получихме допълнително самочувствие”, заяви Симеон Николов след победата на България.

