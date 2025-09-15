Популярни
„Кралят на траяла 2025" превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

  • 15 сеп 2025 | 14:33
  • 164
„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

На 3 и 4 октомври каменната кариера в село Градец, община Костинброд, ще бъде домакин на третото издание на „Кралят на траяла“, едно от най-мащабните офроуд събития у нас.

Организирано по формат на Европейската траял организация, състезанието обещава два дни, изпълнени с екстремни препятствия, зрелищни маневри и атмосфера, достойна за международен шампионат.

Траял надпреварите представляват състезания в затворено офроуд трасе, изпълнени със сериозни естествени или изкуствени препятствия, чиято трудност варира в зависимост от класовете високопроходими автомобили. Самите класове са „Оригинал“, „Стандартен“,

„Стандартен плюс“, „Модифициран“ и „Прототип“. Според наименованието варират и модификациите по офроуд машините – от почти серийни 4х4 машини, до тръбни прототипи с гигантски гуми и редукторно окачване.

Тази година трасетата са подготвени така, че да изпитат дори най-опитните пилоти, а зрителите ще имат възможност да станат част от една истинска Балканска офроуд фиеста, която България досега не е виждала. Освен състезателните емоции, посетителите ще могат да се потопят и в богата съпътстваща програма. Предвижда се изложбена зона с водещи фирми в бранша, които ще демонстрират най-новите си технологии и продукти. За тест драйв ще бъдат налични най- новите модели офроуд пикапи, представени за първи път в България.

Офроуд фестивалът ще бъде закрит с рок концерт на легендите от Б.Т.Р. в съботната вечер (4 октомври), който ще превърне спортния уикенд в истински празник.

Организатори на надпреварата са Калоян Найденов („Nayd Auto“), Денислав Димитров („Лебедка.бг“) и Йордан Фотев („Родопи Турс“), със съдействието на Община Костинброд и

Автомобилна федерация на България.

Екипът на „Кралят на траяла“ вече е получил правото да организира Европейския траял шампионат през 2027 в България, което ще бъде най-голямото първенство в историята на дисциплината.

На старта през октомври край Костинброд се очакват пилоти от България, Румъния, Гърция и Испания, а целта е през 2027 г. Европейският траял шампионат в България да бъде най-големият организиран някога.

