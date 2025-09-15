Тойота вече е №1 по победи в Световния рали шампионат

С победата на Себастиен Ожие в рали „Чили“ японският производител Тойота излезе еднолично на първото място в класацията за най-много победи от дадена марка в историята на Световния рали шампионат (WRC).

Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

За Тойота това беше успех №103, с който марката от Страната на изгряващото слънце излезе с една победа пред Ситроен, чийто последен триумф отново бе дело на Ожие в Турция през 2019 година. На трето място в класацията за най-много победи със своите 94 успеха е екипът на М-Спорт/Форд, чиято последна победа дойде в Чили преди две години, благодарение на Ойт Танак.

A record that will may never be beaten. Toyota have surpassed Citroën as the manufacturer with the most wins in the history of the #WRC 👏#RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/cZEWJBivJi — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 14, 2025

В топ 10 в класацията за най-много първи места в историята на WRC влизат още Ланча (73), Пежо (48), Субару (47), Фолксваген (44), Митсубиши (34), Хюндай (33) и Ауди (24).

