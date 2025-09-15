Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тойота вече е №1 по победи в Световния рали шампионат

Тойота вече е №1 по победи в Световния рали шампионат

  • 15 сеп 2025 | 08:41
  • 91
  • 0

С победата на Себастиен Ожие в рали „Чили“ японският производител Тойота излезе еднолично на първото място в класацията за най-много победи от дадена марка в историята на Световния рали шампионат (WRC).

Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC
Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

За Тойота това беше успех №103, с който марката от Страната на изгряващото слънце излезе с една победа пред Ситроен, чийто последен триумф отново бе дело на Ожие в Турция през 2019 година. На трето място в класацията за най-много победи със своите 94 успеха е екипът на М-Спорт/Форд, чиято последна победа дойде в Чили преди две години, благодарение на Ойт Танак.

В топ 10 в класацията за най-много първи места в историята на WRC влизат още Ланча (73), Пежо (48), Субару (47), Фолксваген (44), Митсубиши (34), Хюндай (33) и Ауди (24).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Димитър Кондев: Направих фалстарт и трябваше да избия наказанието

Димитър Кондев: Направих фалстарт и трябваше да избия наказанието

  • 14 сеп 2025 | 21:53
  • 1162
  • 0
Юлиан Серафимов: Много ме е яд, но останах без спирачки

Юлиан Серафимов: Много ме е яд, но останах без спирачки

  • 14 сеп 2025 | 21:45
  • 803
  • 0
Константин Маршавелов: Много съм доволен, новият автомобил беше супер

Константин Маршавелов: Много съм доволен, новият автомобил беше супер

  • 14 сеп 2025 | 21:40
  • 1011
  • 0
Александър Антов: Получи се оспорвана битка, моята кола е по-добре подготвена

Александър Антов: Получи се оспорвана битка, моята кола е по-добре подготвена

  • 14 сеп 2025 | 21:35
  • 870
  • 0
Класиране при пилотите в WRC след рали "Чили"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Чили"

  • 14 сеп 2025 | 20:33
  • 1480
  • 0
Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

  • 14 сеп 2025 | 20:22
  • 5194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 2517
  • 0
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 6231
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 2017
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 1537
  • 0
Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

  • 14 сеп 2025 | 22:54
  • 38327
  • 7
Барселона отново разпиля любимата жертва Валенсия в първото си домакинство за сезона

Барселона отново разпиля любимата жертва Валенсия в първото си домакинство за сезона

  • 14 сеп 2025 | 23:53
  • 36810
  • 80