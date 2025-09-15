Шефът на Дукати за Баная: И аз загубих търпението си, нормално е

Генералният мениджър на проекта на Дукати в MotoGP Луджи Дал'Иня коментира трудностите, които Франческо Баная изпитва от началото на сезона с усещането в предницата на Desmosedici GP25.

Коментарът на Дал'Иня дойде след финала на вчерашната Гран При на Сан Марино, в която Баная не завърши, след като падна в деветата обиколка. Така двукратният шампион отчете един нулев уикенд на домашната си писта, след като в събота финишира едва 13-ти в спринта на „Мизано“.

„Ситуацията с Пеко е много деликатна, той страда. Както вече много пъти съм казвал, трябва да намерим изход. Утре имаме тест, ще бъде важен ден, в който ще можем да изпробваме много неща. Надявам се да бъде ползотворен тест“, обясни Дал'Иня пред Sky Italia.

След това италианецът беше попитан за коментара, който Баная направи след Гран При на Австрия в средата на август. Тогава двукратният световен първенец заяви, че неговото търпение към Дукати е започнало да се изчерпва.

„Аз също загубих моето търпение, феновете на Пеко загубиха търпение. За мен е напълно нормално някой да каже нещо такова, когато резултатите ги няма. Нормално е, всички ние сме хора, не трябва да забравяме това.



„Обяснението е просто: щом влезеш в негативна спирала, всичко върви само надолу. Намирането на изход от тази ситуация винаги е трудно. Винаги съм казвал, че в такива ситуации позитивното мислене помага много“, каза Дал'Иня.

