  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Шефът на Дукати за Баная: И аз загубих търпението си, нормално е

Шефът на Дукати за Баная: И аз загубих търпението си, нормално е

  • 15 сеп 2025 | 11:22
  • 226
  • 0

Генералният мениджър на проекта на Дукати в MotoGP Луджи Дал'Иня коментира трудностите, които Франческо Баная изпитва от началото на сезона с усещането в предницата на Desmosedici GP25.

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино
Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

Коментарът на Дал'Иня дойде след финала на вчерашната Гран При на Сан Марино, в която Баная не завърши, след като падна в деветата обиколка. Така двукратният шампион отчете един нулев уикенд на домашната си писта, след като в събота финишира едва 13-ти в спринта на „Мизано“.

„Ситуацията с Пеко е много деликатна, той страда. Както вече много пъти съм казвал, трябва да намерим изход. Утре имаме тест, ще бъде важен ден, в който ще можем да изпробваме много неща. Надявам се да бъде ползотворен тест“, обясни Дал'Иня пред Sky Italia.

Марк Маркес постави нов рекорд в MotoGP, но с една условност
Марк Маркес постави нов рекорд в MotoGP, но с една условност

След това италианецът беше попитан за коментара, който Баная направи след Гран При на Австрия в средата на август. Тогава двукратният световен първенец заяви, че неговото търпение към Дукати е започнало да се изчерпва.

Франческо Баная: Търпението ми започна да се изчерпва
Франческо Баная: Търпението ми започна да се изчерпва

„Аз също загубих моето търпение, феновете на Пеко загубиха търпение. За мен е напълно нормално някой да каже нещо такова, когато резултатите ги няма. Нормално е, всички ние сме хора, не трябва да забравяме това.

„Обяснението е просто: щом влезеш в негативна спирала, всичко върви само надолу. Намирането на изход от тази ситуация винаги е трудно. Винаги съм казвал, че в такива ситуации позитивното мислене помага много“, каза Дал'Иня.

Снимки: Gettyimages

