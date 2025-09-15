Марк Маркес постави нов рекорд в MotoGP, но с една условност

С победата си във вчерашната Гран При на Сан Марино Марк Маркес постави нов рекорд за най-много спечелени точки от един пилот в рамките на един сезон в историята на MotoGP, при това с оставащи цели шест кръга до края на шампионата.

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

След успеха си на „Мизано“ пилотът на Дукати вече има 512 пункта на своята сметка, с което подобри постижението на Хорхе Мартин, който през миналата година спечели титлата с 508 точки. Постиженията и на двамата обаче трябва да се гледат през призмата на факта, че те са постигнати в сезони, в които има и спринтове, което драстично увеличи общия брой на точките, които могат да бъдат спечелени в рамките на един сезон.

Без точките си от спринтовете, в които през 2025 година Маркес има 14 победи, едно второ място и едно отпадане, неговият актив щеше да бъде от само 335 точки, което дори не е достатъчно постижение за място в челната десетка. Разбира се, до края на сезона испанецът ще има шанса да промени това.

Иначе лидер в класацията за най-много точки в един сезон без спринтове е самият Маркес, който през 2019 година събра 420 точки в 19 старта. На второ място е Хорхе Лоренцо със своите 383 пункта в 18 състезания през 2010, а трети е Валентино Роси със своите 373 точки от 18 надпревари през сезон 2008.

Снимки: Gettyimages