Франческо Баная: Търпението ми започна да се изчерпва

  • 18 авг 2025 | 13:16
Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная не беше в особено добро настроение след финала на вчерашната Гран При на Австрия, в която той завърши едва осми, въпреки че в началото беше сред лидерите.

Този развой на събитията дойде след най-добрия петък на Баная от началото на сезона. В двете петъчни тренировки той се класира съответно втори и трети, след което се нареди трети в квалификацията в събота сутринта. Добрите новини обаче свършиха до тук, след като спринтът се превърна в истински кошмар за Баная, а в състезанието той на над 12 секунди зад съотборника си Марк Маркес, който спечели.

„Това, което се случва от началото на годината, се случи отново – обясни пилотът на Дукати. – Боря се и давам всичко от себе си, но този път това доведе само до осмо място. Победителят завърши за същото време, за което аз спечелих миналата година, така потенциала го имам.

„Не знам защо нещата не работят за мен. Марко Бедзеки (който завърши трети) и Марк направиха всичко по-добре от мен. Как завърши на 12 секунди зад тях на писта, на която обикновено правя разлика, не знам. Никога няма да разбера.

„Аз винаги съм фокусиран, не съм се губил. Но днес не можех да ускорявам, всички ме изпреварваха на изхода от завоите. Надявам се да получа обяснение от Дукати, защото търпението ми започва да се изчерпва“, добави още Баная.

