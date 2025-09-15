Маркес: Свалих картите на масата, но отговорът на Марко беше невероятен

Марк Маркес похвали Марко Бедзеки за неговото представяне по време на надпреварата за Гран При на Сан Марино, в която пилотът на Дукати стигна до победата, но само след грешка на неговия съперник.

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

Бедзеки стартира от полпозишъна и след отлично потегляне запази първото си място пред Маркес, който направи отличен старт от втората редица и бързо-бързо задмина Фабио Куартараро и брат си Алекс. Впоследствие обаче испанецът така и не успя да намери път покрай Бедзеки до средата на 12-та обиколка, когато пилотът на Априлия допусна грешка в осмия завой и отвори вратата пред Маркес, който нямаше нужда от втора покана и поведе.

Марко Бедзеки обясни грешката, която му коства победата на "Мизано"

След това пилотът на Дукати започна да контролира темпото в челото и не позволи на Бедзеки да го атакува, за да спечели. А след финала Маркес похвали своя съперник за неговото каране в края, когато испанецът вдигна темпото, но Бедзеки остана залепен за него.

„Когато излязох начело, аз се опитах да контролирам състезанието. Не е нужно да се натиска на лимита в продължение на 27 обиколки. Бях там, имах добър ритъм с обиколки в средните нива на 1:31, просто се опитвах да разбера лимита на пистата. В средата на състезанието аз допуснах три поредни грешки в 11-ия завой и докоснах зеленото. След това го докоснах още веднъж, а при пето нарушение щях да бъда наказан с дълга обиколка, така че бях още по-внимателен, но дори и така аз карах добре.



„Чак в последните обиколки дадох всичко от себе си, тогава свалих всички карти на масата, но отговорът на Марко беше невероятен. Движех се с рекордно темпо, виждах това на моето табло, но след това видях, че той е на само 0.4-0.5 зад мен.



„Марко беше много силен опонент, поздравявам го, защото той беше близо до мен, въпреки че в края се движех с рекордно темпо. Но днес огънят в мен беше много специален. След грешката вчера (в съботния спринт), аз винаги се опитвам да отговоря по възможно най-добрия начин. А той беше да спечеля състезанието“, каза Маркес, който след това коментира и празненството си в стил Лео Меси на подиума.



„Винаги съм казвал, че Меси е отправна точка. Той оставя неговата игра да говори. Аз говоря, карайки моя мотор. Това е най-добрият начин и усетих, че сега е моментът да празнувам“, сподели пилотът на Дукати.

След победата си в Гран При на Сан Марино Маркес си осигури шанса да спечели титлата в MotoGP за 2025 година още в Япония в края на следващата седмица. За целта той ще трябва да спечели с поне три точки повече от своя брат Алекс в спринта и състезанието на „Мотеги“.

Марк Маркес постави нов рекорд в MotoGP, но с една условност

„Това е нещо невероятно. Все още изглежда нереално, но не искам да губя концентрация. Искам да запазя нивото си. Вярно е, че спечелването на титлата изглежда въпрос на време, но трябва да сме спокойни. Аз искам да продължа да натискам и да завърша сезона по възможно най-добрия начин.



„Аз имам огромно уважение към Хонда, така че за мен няма да има значение дали ще празнувам в Япония, или в Индонезия. За мен е много по-специално да спечеля тук, в Италия, защото усещам напрежението на Дукати. Този уикенд усетих напрежението на (Давиде) Тардоци. Усетих напрежението на всички.



„Вчера за първи път Давиде ми каза да дам всичко от себе си и аз катастрофирах. Днес ми каза да дам всичко, но по-бавно. Така че да, радвам се, защото заедно с Дукати ние спечелихме двете състезания в Италия този сезон“, сподели Маркес за шанса си да стане шампион в Япония следващата неделя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages