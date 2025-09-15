Марко Бедзеки обясни грешката, която му коства победата на "Мизано"

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки обясни грешката, която се оказа фатална за шансовете му да спечели вчерашната Гран При на Сан Марино в MotoGP.

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

Италианецът започна състезанието на „Мизано“ от полпозишъна и направи отлично потегляне, което му позволи на запази лидерската позиция пред Марк Маркес. Двамата се движеха много близо един зад друг, но Маркес така и не успяваше да изгради атака за първото място.

Палачинката обаче се обърна в средата на 12-та обиколка, когато Бедзеки допусна грешка в спирането за осмия завой, което отвори вратата пред Маркес, който нямаше нужда от втора покана и поведе. До финала Бедзеки остана вблизост до лидера, но и той не успя да изгради атака, с която да си върне първата позиция, финиширайки на 0.7 секунди зад Маркес.

BEZ MADE A MISTAKE 😱 @marcmarquez93 breezes past him to take the lead 💨#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/leWUh2mnbS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025

„В зоните за спиране ми беше трудно най-вече защото, когато в тренировките използвах различните задни гуми, единствената разлика, която усетих, беше в спирането. С меката смес имах нещо повече, сходно усещане с това от миналата година, но тази година разликата беше по-малка, затова аз бях много доволен, понеже миналата година аз бях единственият, който не можеше да използва средно твърдата гума.



„Допуснах лека грешка в осмия завой, но моторът се разтресе странно. Не исках да блокирам предната гума, така че трябваше да отпусна леко спирачката и да отворя повече завоя. Затова Марк ме изпревари. След това си казах, че трябва да запазя спокойствие и да се опитам да го изпреваря, но, за съжаление, това беше невъзможно.



„Състезанието беше трудно, дадох всичко от себе си, защото исках победата толкова много, вярвах много в нея. В състезанието беше сложно, защото снощи (в събота вечерта) валя и сутринта в загрявката още имаше влажни петна, а обикновено сутрин пистата е фантастична.



„Беше ми трудно на старта със средно твърдата гума, въпреки че работих с нея през уикенд, не знаех какво да очаквам. Дадох всичко от себе си, за да се доближа до Марк и да го атакувам, но не беше достатъчно. Но като цяло не мога да се оплача, защото дадох всичко от себе си и феновете останаха доволни“, обясни Бедзеки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages