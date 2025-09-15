Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марко Бедзеки обясни грешката, която му коства победата на "Мизано"

Марко Бедзеки обясни грешката, която му коства победата на "Мизано"

  • 15 сеп 2025 | 09:31
  • 282
  • 0

Пилотът на Априлия Марко Бедзеки обясни грешката, която се оказа фатална за шансовете му да спечели вчерашната Гран При на Сан Марино в MotoGP.

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино
Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

Италианецът започна състезанието на „Мизано“ от полпозишъна и направи отлично потегляне, което му позволи на запази лидерската позиция пред Марк Маркес. Двамата се движеха много близо един зад друг, но Маркес така и не успяваше да изгради атака за първото място.

Палачинката обаче се обърна в средата на 12-та обиколка, когато Бедзеки допусна грешка в спирането за осмия завой, което отвори вратата пред Маркес, който нямаше нужда от втора покана и поведе. До финала Бедзеки остана вблизост до лидера, но и той не успя да изгради атака, с която да си върне първата позиция, финиширайки на 0.7 секунди зад Маркес.

„В зоните за спиране ми беше трудно най-вече защото, когато в тренировките използвах различните задни гуми, единствената разлика, която усетих, беше в спирането. С меката смес имах нещо повече, сходно усещане с това от миналата година, но тази година разликата беше по-малка, затова аз бях много доволен, понеже миналата година аз бях единственият, който не можеше да използва средно твърдата гума.

„Допуснах лека грешка в осмия завой, но моторът се разтресе странно. Не исках да блокирам предната гума, така че трябваше да отпусна леко спирачката и да отворя повече завоя. Затова Марк ме изпревари. След това си казах, че трябва да запазя спокойствие и да се опитам да го изпреваря, но, за съжаление, това беше невъзможно.

„Състезанието беше трудно, дадох всичко от себе си, защото исках победата толкова много, вярвах много в нея. В състезанието беше сложно, защото снощи (в събота вечерта) валя и сутринта в загрявката още имаше влажни петна, а обикновено сутрин пистата е фантастична.

„Беше ми трудно на старта със средно твърдата гума, въпреки че работих с нея през уикенд, не знаех какво да очаквам. Дадох всичко от себе си, за да се доближа до Марк и да го атакувам, но не беше достатъчно. Но като цяло не мога да се оплача, защото дадох всичко от себе си и феновете останаха доволни“, обясни Бедзеки.

Снимки: Gettyimages

