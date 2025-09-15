Популярни
Джулиън Алфред отказа участие във финала на 200 метра на Световното

  • 15 сеп 2025 | 10:22
  • 553
  • 0
Олимпийската шампионка в спринта на 100 метра Джулиън Алфред (Санта Лучия) отказа участие във финала на 200 метра на Световното първенство в Токио заради контузия на бедрото, съобщи агентът на спринтьорката Хенри Рол за Телевизия Ямайка. 24-годишната Алфред, която спечели сребърен медал на 200 метра на Олимпиадата в Париж 2024, вчера стигна до бронза на 100 метра на шампионата в японската столица, но след финала в дисциплината обяви, че страда от мускулен проблем през целия сезон и е почувствала дискомфорт по време на бягането, заради което не е успяла да покаже най-доброто от себе си.

Рол обясни, че медицинските изследвания са показали първа степен на мускулно разтежение, заради което тя е принудена да се оттегли от състезанието на 200 метра.

"Много е рисковано, защото при евентуален старт контузията може да се влоши значително. Заради това сезонът за нея приключва и веднага започва рехабилитация. Очакваме 2026 година", каза той.

Алфред е водачка в световната ранглиста за сезона на 200 метра от 21.71 секунди, които постигна в Лондон през юли.

