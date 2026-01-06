Популярни
Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

  • 6 яну 2026 | 15:17
  • 186
  • 0
Абди гони нов европейски рекорд и трета победа на маратона на Ротердам

След като се бори с контузии през 2025 г., Башир Абди има големи планове за 2026 г. Двукратният олимпийски медалист в маратона ще атакува трета победа на маратона на Ротердам на 12 април. Представителят на Белгия също така ще гони подобрение на своя собствен европейски рекорд от 2:03:36 часа през 2026 г.

“Това е специален маратон. Вече избягах 14 маратона, четири от които бяха в Ротердам. Няма да е лесно да спечеля тук, тъй като ще има силни участници. Но очаквам с нетърпение бягането и съм с добро чувство”, каза Абди.

Европейският рекорд на Абди е 2:03:36 и седи на върха в континенталната ранглиста повече от 4 години.

Снимки: Gettyimages

