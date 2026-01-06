Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

  • 6 яну 2026 | 12:01
  • 244
  • 0
Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

Американската спринтьорка Габи Томас е готова да се пробва на по-дълга дистанция, след като покори 200-метровата дисциплина. След като постигна значителни успехи на 200 метра, олимпийската шампионка обмисля да се съсредоточи върху по-дълга дистанция през 2026 г. в търсене на нови предизвикателства.

Американката, която притежава олимпийско злато, както и световни сребърен и бронзов медал на 200 метра, в миналото се е състезавала и на 100 метра, но без особен успех.

Въпреки това тя има добри резултати на 400 метра, като спечели златни медали в щафетата 4х400 метра както на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., така и на Световните щафети през 2024 г.

Сега Томас смята, че 2026 г. е подходящият момент да се пробва по-сериозно на 400 метра, окуражена от скорошните си добри резултати в тази дисциплина.

"Имах успех на 400 метра през изминалия сезон, като пробягах дистанцията за 49.01, така че може би е време да опитам“, разкри Томас в разговор с Marathon Handbook.

"Освен това предстои година без големи първенства, така че мисля, че това е наистина добра възможност да видя на какво съм способна и просто да си поставя ново предизвикателство.“

Томас пробяга 400 метра веднъж през миналия сезон, постигайки личен рекорд от 49.14 секунди на Grand Slam Track в Кингстън миналия април, което ѝ дава увереност, че може да се представи добре на тази дистанция.

Сезон 2025 на 29-годишната атлетка беше нарушен от контузия на ахилеса, получена точно преди Световното първенство. След като се възстанови напълно и се завърна към тренировките, тя гледа с оптимизъм към успешна кампания през 2026 г.

"Стартираме Athlos, което ще бъде страхотно събитие по лека атлетика за жени в САЩ и ще бъде много забавно. След това имаме Ultimate Championships. Но аз гледам на нещата ден за ден, всичко е част от пътя и процеса“, добави тя относно другите си планове за новия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Тебого внесе яснота по слуховете за смяна на националността

Тебого внесе яснота по слуховете за смяна на националността

  • 5 яну 2026 | 16:59
  • 1545
  • 0
Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

Беатрис Чебет потвърди, че очаква дете след два невероятни сезона

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 910
  • 0
Бапте открива зимния сезон във Франция

Бапте открива зимния сезон във Франция

  • 5 яну 2026 | 15:03
  • 435
  • 0
Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

Ван Лент подобри европейския рекорд на 10 км

  • 5 яну 2026 | 13:21
  • 452
  • 0
Двукратният шампион Киплимо повежда Уганда на Световното по крос-кънтри

Двукратният шампион Киплимо повежда Уганда на Световното по крос-кънтри

  • 5 яну 2026 | 13:14
  • 421
  • 0
Амебау с впечатляващо време 5 км в Барселона

Амебау с впечатляващо време 5 км в Барселона

  • 5 яну 2026 | 12:59
  • 279
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13459
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3289
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10750
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 366
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5259
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8283
  • 5