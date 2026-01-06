Габи Томас смята да се пробва на по-дълга дистанция през 2026 г.

Американската спринтьорка Габи Томас е готова да се пробва на по-дълга дистанция, след като покори 200-метровата дисциплина. След като постигна значителни успехи на 200 метра, олимпийската шампионка обмисля да се съсредоточи върху по-дълга дистанция през 2026 г. в търсене на нови предизвикателства.

Американката, която притежава олимпийско злато, както и световни сребърен и бронзов медал на 200 метра, в миналото се е състезавала и на 100 метра, но без особен успех.

Въпреки това тя има добри резултати на 400 метра, като спечели златни медали в щафетата 4х400 метра както на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., така и на Световните щафети през 2024 г.

Сега Томас смята, че 2026 г. е подходящият момент да се пробва по-сериозно на 400 метра, окуражена от скорошните си добри резултати в тази дисциплина.

"Имах успех на 400 метра през изминалия сезон, като пробягах дистанцията за 49.01, така че може би е време да опитам“, разкри Томас в разговор с Marathon Handbook.

"Освен това предстои година без големи първенства, така че мисля, че това е наистина добра възможност да видя на какво съм способна и просто да си поставя ново предизвикателство.“

Томас пробяга 400 метра веднъж през миналия сезон, постигайки личен рекорд от 49.14 секунди на Grand Slam Track в Кингстън миналия април, което ѝ дава увереност, че може да се представи добре на тази дистанция.

Сезон 2025 на 29-годишната атлетка беше нарушен от контузия на ахилеса, получена точно преди Световното първенство. След като се възстанови напълно и се завърна към тренировките, тя гледа с оптимизъм към успешна кампания през 2026 г.

"Стартираме Athlos, което ще бъде страхотно събитие по лека атлетика за жени в САЩ и ще бъде много забавно. След това имаме Ultimate Championships. Но аз гледам на нещата ден за ден, всичко е част от пътя и процеса“, добави тя относно другите си планове за новия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago