Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

Вчера приключи седмият кръг от Югоизточната Трета лига. Марица (Пловдив) продължава да бъде единственият тим без загуба от старта на кампанията, след като победи Секирово с 4:1. Втори е Несебър, който разби Раковски с 9:0.
Ето всички резултати от кръга:
13 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:
Марица (Милево) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:1
0:1-Иван Тошев (22)
Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) 1:0
1:0-Александър Андонов (30 дузпа)
Атлетик (Куклен) - Родопа (Смолян) 0:2
0:1-Даниел Кутев (7)
0:2-Михаел Кисьов (66)
Розова долина (Казанлък) - Созопол (Созопол) 1:0
1:0-Стоян Иванов (7)
Марица (Пловдив) - Секирово (Раковски) 4:1
1:0-Георги Трифонов (16)
2:0-Георги Трифонов (44)
3:0-Олджай Алиев (47)
3:1-Николай Стрехин (50)
4:1-Георги Трифонов (86)
Спартак (Пловдив) - ОФК Хасково (Хасково) 5:0
1:0-Илиян Йорданов (14)
2:0-Халибрям Кърмаджъ (32)
3:0-Кръстьо Милев (53)
4:0-Свилен Щерев (68)
5:0-Илиян Йорданов (81)
Загорец (Нова Загора) - Локомотив II (Пловдив) 1:0
1:0-Мартин Стоилов (25)
Асеновец (Асеновград) - Нефтохимик (Бургас) 1:2
0:1-Григор Солаков (38)
1:1-Александър Карталов (62)
1:2-Денис Токмак (84)
14 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:
Несебър (Несебър) - СФК Раковски (Раковски) 9:0
1:0-Кристиян Парашкевов (10)
2:0-Стоянчо Велинов (26)
3:0-Кристиян Парашкевов (52)
4:0-Стоянчо Велинов (54)
5:0-Даниел Кабанелас (56)
6:0-Димитър Балинов (63)
7:0-Анжел Петров (73)
8:0-Николай Дросев (79)
9:0-Николай Дросев (88)
Димитровград (Димитровград) – почива