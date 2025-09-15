Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

  • 15 сеп 2025 | 09:59
  • 187
  • 0
Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

Вчера приключи седмият кръг от Югоизточната Трета лига. Марица (Пловдив) продължава да бъде единственият тим без загуба от старта на кампанията, след като победи Секирово с 4:1. Втори е Несебър, който разби Раковски с 9:0.

Ето всички резултати от кръга:

13 септември 2025 г., събота, 17:00 ч:

Марица (Милево) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:1

0:1-Иван Тошев (22)

Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) 1:0

1:0-Александър Андонов (30 дузпа)

Атлетик (Куклен) - Родопа (Смолян) 0:2

0:1-Даниел Кутев (7)

0:2-Михаел Кисьов (66)

Розова долина (Казанлък) - Созопол (Созопол) 1:0

1:0-Стоян Иванов (7)

Марица (Пловдив) - Секирово (Раковски) 4:1

1:0-Георги Трифонов (16)

2:0-Георги Трифонов (44)

3:0-Олджай Алиев (47)

3:1-Николай Стрехин (50)

4:1-Георги Трифонов (86)

Спартак (Пловдив) - ОФК Хасково (Хасково) 5:0

1:0-Илиян Йорданов (14)

2:0-Халибрям Кърмаджъ (32)

3:0-Кръстьо Милев (53)

4:0-Свилен Щерев (68)

5:0-Илиян Йорданов (81)

Загорец (Нова Загора) - Локомотив II (Пловдив) 1:0

1:0-Мартин Стоилов (25)

Асеновец (Асеновград) - Нефтохимик (Бургас) 1:2

0:1-Григор Солаков (38)

1:1-Александър Карталов (62)

1:2-Денис Токмак (84)

14 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч:

Несебър (Несебър) - СФК Раковски (Раковски) 9:0

1:0-Кристиян Парашкевов (10)

2:0-Стоянчо Велинов (26)

3:0-Кристиян Парашкевов (52)

4:0-Стоянчо Велинов (54)

5:0-Даниел Кабанелас (56)

6:0-Димитър Балинов (63)

7:0-Анжел Петров (73)

8:0-Николай Дросев (79)

9:0-Николай Дросев (88)

Димитровград (Димитровград) – почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

  • 15 сеп 2025 | 09:46
  • 276
  • 0
Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

  • 15 сеп 2025 | 09:41
  • 390
  • 0
Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

  • 15 сеп 2025 | 09:32
  • 820
  • 0
Асеновец привлече студент от Ирландия

Асеновец привлече студент от Ирландия

  • 15 сеп 2025 | 08:14
  • 826
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4556
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3865
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 4793
  • 1
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 10835
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4556
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3865
  • 2
ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

  • 15 сеп 2025 | 07:53
  • 2766
  • 3
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 2981
  • 1