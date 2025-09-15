Популярни
Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

  • 15 сеп 2025 | 09:32
Двубоят с Добруджа може да се окаже доста специален за един от играчите на Черно море, пише “Мач Телеграф”. Става въпрос за Николай Златев. Твърди се, че към него има сериозен интерес от страна на чужди клубове, които са били впечатлени от цифрите, които стоят срещу неговото име. И сега искат да се убедят на живо дали си заслужава да бъде привлечен, или не. 20-годишният футболист до този момент има 4 попадения и успя да се нареди до младежките национали.

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Златев има договор с родния си клуб до 30 юни 2028 година и това означава, че Черно море може да го продаде доста добре. В момента той е оценен на 350 000 евро, но се смята, че „моряците“ може да му вземат двойна цена, ако продължи да се представя силно.

