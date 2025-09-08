Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Румънец се завръща в игра за Черно море

Румънец се завръща в игра за Черно море

  • 8 сеп 2025 | 13:42
  • 424
  • 0

Андреас Калкан е пред завръщане на терена след повече от десет месеца. През това време румънецът лекуваше тежка контузия, последвана и от операция. Всички в Черно море обаче са убедени, че левият външен полузащитник ще се завърне още по-силен, тъй като притежава безспорни качества и силен характер.

Черно море изпусна румънци в последната секунда
Черно море изпусна румънци в последната секунда

Калкан вече е готов да получи първи игрови минути след травмата и това може да стане още на 15 септември при добър развой в домакинския двубой с Добруджа, пише “Мач Телеграф”. Разбира се, Илиан Илиев ще е внимателен с румънеца и ще проявява търпение, докато върне оптималната си форма и игровия ритъм, тъй като е наясно колко ценен за Черно море е този играч.

