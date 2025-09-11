Популярни
Очаквайте в 14:00 Никола Цолов в Гостът на Sportal.bg
Черно море се надява на подкрепа в двубоя с Добруджа, "Тича" с нови подобрения

  • 11 сеп 2025 | 13:03
  • 244
  • 0

Отборът на Черно море пусна в продажба билетите за срещата с Добруджа в понеделник (15 септември). Цената на пропуските е 15 лева.

"Моряците" започват новата седмица с настроение
"Моряците" започват новата седмица с настроение

Срещата е късна (от 20:30 часа), но се очаква на това своеобразно регионално дерби стадионът да е пълен. Добруджанци организираха  екскурзия за феновете си до Варна и със сигурност секторът за гости ще бъде изпълнен. Домакините също се надяват на стабилна подкрепа, въпреки липсата на победа в последните срещи, а играчите определено са длъжници.

В паузата на шампионата служителите на "Тича" свършиха добра работа и се погрижиха тревата да бъде възможно в най-добро състояние. Междувременно пред централния вход на двете входни врати бяха поставени и две емблеми на Черно море, които са част от новия екстериор на клуба.

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 9844
  • 18
Левски започва преговори с Кристиан Димитров

  • 11 сеп 2025 | 09:18
  • 6912
  • 1
Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

  • 11 сеп 2025 | 09:09
  • 1265
  • 0
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 20799
  • 29
Паскалев не игра при нов провал на Сараево

  • 11 сеп 2025 | 03:19
  • 1520
  • 0
Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

  • 11 сеп 2025 | 00:42
  • 3846
  • 4
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 10483
  • 1
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 1141
  • 0
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 11 сеп 2025 | 13:22
  • 251
  • 0
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 20799
  • 29
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 9844
  • 18
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 4075
  • 24