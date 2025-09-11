Черно море се надява на подкрепа в двубоя с Добруджа, "Тича" с нови подобрения

Отборът на Черно море пусна в продажба билетите за срещата с Добруджа в понеделник (15 септември). Цената на пропуските е 15 лева.

"Моряците" започват новата седмица с настроение

Срещата е късна (от 20:30 часа), но се очаква на това своеобразно регионално дерби стадионът да е пълен. Добруджанци организираха екскурзия за феновете си до Варна и със сигурност секторът за гости ще бъде изпълнен. Домакините също се надяват на стабилна подкрепа, въпреки липсата на победа в последните срещи, а играчите определено са длъжници.

В паузата на шампионата служителите на "Тича" свършиха добра работа и се погрижиха тревата да бъде възможно в най-добро състояние. Междувременно пред централния вход на двете входни врати бяха поставени и две емблеми на Черно море, които са част от новия екстериор на клуба.